Путин заявил о нехватке яблок в России

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Владимир Путин заявил о дефиците яблок в стране. Об этом президент сообщил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Такое заявление прозвучало в ходе обсуждения разницы уровня жизни и доходов населения в разных регионах: президент привел в пример стоимость килограмма яблок.

Тогда глава государства отметил, что в России не хватает этих фруктов, и призвал заняться решением вопроса.

Ранее Путин дал старт работе завода по переработке молока ООО "Сибирская академия молочных наук" группы компаний "Эконива" в Новосибирской области.

Также президент поблагодарил основателя компании Штефана Дюрре за эффективную работу и отметил, что ему приходится решать много административных и финансовых вопросов.