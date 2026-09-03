Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 сентября, 12:02

Политика

Песков назвал неуклюжими попытки Мерца заработать очки внутри Германии

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается заработать политические очки внутри страны за счет "квазирезких шагов", однако делает это неуклюже. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что в последние годы немецкие власти сами задерживали украинцев, которых подозревали во взрывах объектов в Германии. При этом, по его словам, Берлин не закрывал ни одного генерального консульства Украины на фоне продолжающихся судебных процессов.

Песков также заявил, что Москва не станет инициатором понижения уровня дипломатических отношений с Берлином. По его словам, Германия пока также не говорит о таких мерах.

"Но, с другой стороны, очевидно, что они сейчас способны на любые абсурдные шаги", – добавил представитель Кремля.

Отношения России и Германии обострились после инцидента в Лейпциге. В начале августа рядом с грузовым самолетом обнаружили БПЛА со взрывчаткой, который немецкая сторона сочла похожим на используемые Россией аппараты. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что доказательств этого нет, а выводы Берлина основаны на догадках.

Позднее правительство Германии объявило о денонсации соглашения о деятельности Русского дома в Берлине, объяснив решение "российской угрозой". Российское диппредставительство назвало действия Берлина "наспех состряпанной провокацией".

В ответ Лавров заявил на Восточном экономическом форуме, что Москва закроет отделения Института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. По словам министра, Россия не может оставить решение Берлина без симметричного ответа.

Читайте также


властьполитикаФридрих МерцДмитрий ПесковСергей Лавров

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика