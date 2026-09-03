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Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается заработать политические очки внутри страны за счет "квазирезких шагов", однако делает это неуклюже. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что в последние годы немецкие власти сами задерживали украинцев, которых подозревали во взрывах объектов в Германии. При этом, по его словам, Берлин не закрывал ни одного генерального консульства Украины на фоне продолжающихся судебных процессов.

Песков также заявил, что Москва не станет инициатором понижения уровня дипломатических отношений с Берлином. По его словам, Германия пока также не говорит о таких мерах.

"Но, с другой стороны, очевидно, что они сейчас способны на любые абсурдные шаги", – добавил представитель Кремля.

Отношения России и Германии обострились после инцидента в Лейпциге. В начале августа рядом с грузовым самолетом обнаружили БПЛА со взрывчаткой, который немецкая сторона сочла похожим на используемые Россией аппараты. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что доказательств этого нет, а выводы Берлина основаны на догадках.

Позднее правительство Германии объявило о денонсации соглашения о деятельности Русского дома в Берлине, объяснив решение "российской угрозой". Российское диппредставительство назвало действия Берлина "наспех состряпанной провокацией".

В ответ Лавров заявил на Восточном экономическом форуме, что Москва закроет отделения Института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. По словам министра, Россия не может оставить решение Берлина без симметричного ответа.