CNN: музыканта Camilo Séptimo, его беременную жену и дочь нашли убитыми в Мексике

Фото: depositphotos/Stringer_Image

В престижном районе недалеко от Мехико найдены мертвыми клавишник и сооснователь синти-поп- и инди-рок-группы Camilo Séptimo Джонатан Мелендес, его беременная жена, трехлетняя дочь, няня семьи и собака. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные власти.

Преступление произошло вечером 1 сентября. Троих человек, в том числе ребенка, застрелили в голову. Еще один человек скончался после ранения в спину. Кроме того, двум жертвам связали руки, а псу – лапы.

Также уточняется, что в квартире находился мальчик в возрасте 6 лет, он не пострадал в ходе расправы. На данный момент правоохранители задержали двух подозреваемых по имени Диего Себастьян и Херардо. Следствие предполагает, что один из мужчин мог быть знаком с погибшими, чем и воспользовался, чтобы попасть в дом.

Мексиканская группа Camilo Séptimo была основана в 2013 году в Мехико. Коллектив выступает на крупных латиноамериканских фестивалях и гастролирует по США и Мексике.

Ранее в квартире в Батуми нашли мертвым гражданина России. При поверхностном осмотре следов насилия не нашли, но причина смерти пока не установлена, заключения экспертизы нет. Дело расследуется по статье о доведении до самоубийства, однако семья погибшего считает, что к произошедшему могут быть причастны другие лица.