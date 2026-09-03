Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на Аляске

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Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у побережья американского штата Аляска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Подземные толчки были зарегистрированы в 11:17 по времени UTC (14:17 по московскому времени). Эпицентр находился в 105 километрах к югу-юго-западу от населенного пункта Никольский. Очаг залегал на глубине 78 километров.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 2,9 произошло у берегов Севастополя. Подземные толчки были зарегистрированы в 15 километрах от мыса Фиолент, этому предшествовали три более слабых форшока.

Спустя некоторое время у побережья произошло еще одно землетрясение. Его магнитуда составила 3,1, а энергетический класс – 9,3.