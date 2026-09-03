Новокутузовский тоннельный комплекс промоют в Москве перед Днем города

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В преддверии Дня города в Москве промоют Новокутузовский тоннельный комплекс. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства столицы.

Сооружение расположено в Западном административном округе на пересечении Третьего транспортного кольца с Кутузовским проспектом. Оно состоит из шести тоннелей и вместе с пятью эстакадами образует многоуровневую Кутузовскую транспортную развязку.

Всего в преддверии праздника планируется привести в порядок более двух тысяч объектов – мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники, отметил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Работы выполнят коммунальные службы, для этого задействуют тоннелемоечную и поливомоечную машины. Промывка будет проводиться круглосуточно с поочередным перекрытием крайних полос движения.

В ходе работ проводится механическая и ручная промывка сооружения, для качественной очистки поверхностей используется нейтральное моющее средство.

В комплексе подчеркнули, что в период с 2022 по 2023 год был проведен капитальный ремонт комплекса. Специалисты устранили дефекты стен и потолков, установили новую металлокерамическую облицовку, модернизировали системы пожаротушения, освещения, электроснабжения, водоснабжения и вентиляции. Также был заменен асфальт и отремонтированы деформационные швы.

День города по распоряжению Сергея Собянина в 2026 году отметят 5 и 6 сентября. В центре города, парках, учреждениях культуры, образования и соцзащиты, а также на окружных площадках традиционно организуют праздничные мероприятия.

Кроме того, столицу украсят более 3,5 тысячи флагов и декоративных конструкций. Они появятся на мостах, ключевых магистралях, площадях возле вокзалов и на въездах в город.