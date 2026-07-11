Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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11 июля, 15:59

Мэр Москвы

Москва отметит 879-й день рождения 5–6 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2026 году Москва отметит свой 879-й день рождения, празднование дня города состоится 5 и 6 сентября. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин, указано на портале мэра и правительства столицы.

Традиционно праздничные мероприятия организуют в центре города, парках, учреждениях культуры, образования и соцзащиты, а также на окружных площадках. Программу Дня города утвердят в ближайшее время.

Ранее "Мосбилет" опубликовал подборку лучших экскурсий по кинопарку "Москино". За несколько часов москвичи и туристы могут побывать в разных эпохах.

Например, гости увидят декорации "Русский средневековый город" и "Соборная площадь", а также площадки, воссоздающие послевоенную Москву и европейские города.

Москвичам и туристам рассказали о мероприятиях 11 и 12 июля

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