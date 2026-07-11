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11 июля, 13:18

Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП в подмосковных Мытищах

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Семь человек получили травмы в результате наезда автомобиля на забор частного дома в городском округе Мытищи. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД России.

По предварительной информации, 11 июля в селе Троицкое водитель машины Citroen не справился с управлением и врезался в ворота и забор частного домовладения. Водитель и шесть пассажиров госпитализированы. Полицейские устанавливают причины случившегося.

Ранее на Нижегородской улице в Москве водитель "Газели" нарушил ПДД и столкнулся с автобусом, после чего последний выехал на тротуар и врезался в препятствие. Травмы получили 10 человек, прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств случившегося.

Мосгортранс будет добиваться привлечения к ответственности виновника аварии. Компания намерена требовать от него полного восстановления поврежденного автобуса.

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