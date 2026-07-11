15 человек пострадали после съезда автобуса в кювет в Татарстане

Фото: МАХ/"ГУ МЧС России по Республике Татарстан"

Пассажирский автобус съехал в кювет в Татарстане. За медпомощью обратились 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

Авария произошла ночью 11 июля на трассе "Кузайкино – Нурлат" вблизи села Ибраево Каргали Черемшанского района. В междугороднем автобусе находилось 46 человек, среди них – два водителя и двое детей. Погибших нет, детей среди пострадавших тоже нет.

Транспорт следовал из Самары в Набережные Челны. Людей с травмами направили в медсанчасть Альметьевска. К ликвидации последствий аварии привлекли 39 человек и 14 единиц техники, в том числе воздушное судно.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о нарушении правил дорожного движения. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся, уточнили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Ранее в Калмыкии после лобового столкновения микроавтобуса с грузовиком пострадали 10 человек, среди них оказались двое несовершеннолетних. ДТП произошло в Яшкульском районе. Всем раненым оказали необходимую медпомощь.