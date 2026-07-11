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11 июля, 08:58

Политика

ВС РФ нанесли групповые удары по украинским объектам ВПК

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Армия России в ночь на 11 июля нанесла групповые удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

При атаке использовались высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования и ударные беспилотники. В результате были поражены предприятия военной промышленности противника, задействованные в производстве и хранении БПЛА большой и средней дальности.

Более того, поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске, Измаиле Одесской области, используемые для доставки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов.

До этого российские военные с помощью дронов "Гербера сикер" ударили по месту запуска беспилотников и пункту временной дислокации украинских войск в районе населенного пункта Доброполье. Атаку провели расчеты БПЛА по ранее обнаруженным объектам в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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