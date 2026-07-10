10 июля, 21:57Технологии
Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи в РФ в июне выросла на 8%
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России абонентская плата за пакет услуг сотовой связи в июне увеличилась на 8% по сравнению с маем, следует из данных Росстата.
В ведомстве также добавили, что в целом услуги телекоммуникаций подорожали на 3,27%.
Между тем в России не планируется введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик в тарифах отечественных сотовых операторов связи. Об этом заявил статс-секретарь – замглавы Минцифры РФ Иван Лебедев.
Ранее россиянам рассказали, как сократить расходы на мобильную связь. Для этого стоит проанализировать все подключенные услуги в личном кабинете. Также нужно оценить, насколько рационально используется пакетный тариф.