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10 июля, 21:57

Технологии

Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи в РФ в июне выросла на 8%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России абонентская плата за пакет услуг сотовой связи в июне увеличилась на 8% по сравнению с маем, следует из данных Росстата.

В ведомстве также добавили, что в целом услуги телекоммуникаций подорожали на 3,27%.

Между тем в России не планируется введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик в тарифах отечественных сотовых операторов связи. Об этом заявил статс-секретарь – замглавы Минцифры РФ Иван Лебедев.

Ранее россиянам рассказали, как сократить расходы на мобильную связь. Для этого стоит проанализировать все подключенные услуги в личном кабинете. Также нужно оценить, насколько рационально используется пакетный тариф.

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