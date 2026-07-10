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10 июля, 18:56

Культура

Большой театр опроверг информацию о госпитализации дирижера Гергиева

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Государственный академический Большой театр (ГАБТ) России опроверг информацию о госпитализации гендиректора учреждения Валерия Гергиева. Об этом говорится в публикации в телеграм-канале театра.

Сам Гергиев также опроверг информацию о госпитализации.

"Нет, я дома. Лечусь и чуть работаю, от всех отдыхаю. И даю всем отдохнуть от себя", – приводит слова Гергиева ТАСС.

Уточняется, что он готовится к ближайшим спектаклям в Мариинском театре, а также к премьерным спектаклям в Большом. Например, 14 июля на исторической сцене в Москве покажут премьеру балета Родиона Щедрина "Анна Каренина".

Ранее в ряде СМИ появилась информация об экстренной госпитализации артиста. При этом дочь дирижера Тамара заявила, что Гергиев был экстренно госпитализирован из-за ухудшения самочувствия, однако в настоящее время находится дома и чувствует себя хорошо.

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