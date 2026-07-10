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10 июля, 18:09

Происшествия

FIFA пожертвует 1 млн долларов пострадавшим при землетрясении в Венесуэле

Фото: ТАСС/Михаил Макеев

Международная федерация футбола (FIFA) пожертвует 1 миллион долларов из своего гуманитарного фонда для оказания помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на президента FIFA Джанни Инфантино.

"Народ Венесуэлы может рассчитывать на полную солидарность всей мировой футбольной семьи в это невероятно трудное время", – заверил он.

Инфантино пояснил, что футбол имеет уникальную способность объединять людей и вдохновлять их на надежду в кризисные моменты, в связи с этим FIFA планирует оказать поддержку гуманитарным организациям и местным партнерам, занимающимся поддержкой наиболее пострадавших районов.

Кроме того, к ним присоединилась и венесуэльская федерация футбола, которая также активно участвует в восстановительных мероприятиях через футбольное сообщество стран.

"Мы стремимся быть рядом с народом Венесуэлы и поддерживать выдающиеся организации, неустанно работающие над оказанием чрезвычайной помощи", – добавил исполнительный председатель фонда FIFA Foundation Маурисио Макри.

Серия подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 была зафиксирована в Венесуэле 24 июня. Прошедшее землетрясение стало самым сильным в стране за последние 126 лет. Колебания земной коры ощущались в столице Каракасе и других регионах, что привело к массовым разрушениям жилого фонда и инфраструктуры.

Согласно последним данным, число погибших возросло до 3 889 человек, пострадавшими же числятся 16 740 граждан. В настоящий момент в стране продолжается масштабная оценка технического состояния уцелевших зданий, а для жителей, лишившихся жилья, развернуты пункты временного размещения.

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