МИД Венесуэлы поблагодарил Россию за отправку гумпомощи после землетрясения

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Глава министерства иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в своем телеграм-канале поблагодарил российский кабмин и директора латиноамериканского департамента МИД РФ Александра Щетинина за передачу гумпомощи в Каракас после землетрясения.

Хиль отметил, что Венесуэла высоко ценит солидарность, которую проявила Россия по отношению к стране, и неизменную поддержку в трудное время. Он также рассказал, что Москва направила не только гумпомощь, но и специалистов в сфере санитарно-эпидемиологического контроля, которые уже прибыли в Венесуэлу.

Россия направила Венесуэле лекарства, продовольствие, палатки и предметы первой необходимости, а также группу специалистов для устранения последствий стихийного бедствия.

Серия подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 была зафиксирована в Венесуэле 24 июня. Прошедшее землетрясение стало самым сильным в стране за последние 126 лет.

По последним данным, погибли 2 645 человек, еще 12 666 граждан получили ранения. Среди пострадавших оказались трое россиян. У них выявили травмы легкой и средней степени тяжести. Всего из-под завалов были спасены 6462 человека.

Национальный траур в республике в память о погибших продлится до 7 июля. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес выразила соболезнования семьям погибших и пожелала выздоровления пострадавшим.

