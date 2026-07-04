04 июля, 18:20Политика
Медведев заявил, что новая полоса безопасности пройдет по территории 3 областей Украины
Фото: kremlin.ru
Новая полоса безопасности пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей Украины, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в MAX.
"Лживые ублюдки, утонувшие в блевотине собственного лицемерия, не обольщайтесь! Правда все равно пробьет себе дорогу", – написал Медведев в ответ на реакцию Запада и Украины на взятие Константиновки в ДНР.
По словам Медведева, освобождение населенного пункта стало успехом российских бойцов и важным этапом в окончательном освобождении Донбасса и достижения целей СВО. Политик также усомнился в заявлениях Запада о якобы переходе инициативы на поле боя к Киеву.
"Фальшивая риторика бандеровского Киева и его оголтелых спонсоров нужна лишь для их самосохранения и выдачи новых денег на войну. Иначе как объяснить своим народам утрату 20% бывших территорий и исчезновение половины населения страны 404?", – высказался зампред Совбеза РФ.
Константиновка полностью освобождена 3 июля. До освобождения город был превращен в "фактически неприступный" укрепрайон. В Генштабе РФ указывали, что взятие населенного пункта стало ключом к последнему оплоту Киева на Донбассе – краматорско-славянской агломерации.