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04 июля, 18:20

Политика

Медведев заявил, что новая полоса безопасности пройдет по территории 3 областей Украины

Фото: kremlin.ru

Новая полоса безопасности пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей Украины, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в MAX.

"Лживые ублюдки, утонувшие в блевотине собственного лицемерия, не обольщайтесь! Правда все равно пробьет себе дорогу", – написал Медведев в ответ на реакцию Запада и Украины на взятие Константиновки в ДНР.

По словам Медведева, освобождение населенного пункта стало успехом российских бойцов и важным этапом в окончательном освобождении Донбасса и достижения целей СВО. Политик также усомнился в заявлениях Запада о якобы переходе инициативы на поле боя к Киеву.

"Фальшивая риторика бандеровского Киева и его оголтелых спонсоров нужна лишь для их самосохранения и выдачи новых денег на войну. Иначе как объяснить своим народам утрату 20% бывших территорий и исчезновение половины населения страны 404?", – высказался зампред Совбеза РФ.

Константиновка полностью освобождена 3 июля. До освобождения город был превращен в "фактически неприступный" укрепрайон. В Генштабе РФ указывали, что взятие населенного пункта стало ключом к последнему оплоту Киева на Донбассе – краматорско-славянской агломерации.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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