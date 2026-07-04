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04 июля, 15:53

Политика

Белоусов поздравил "Южную" группировку войск с освобождением Константиновки

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих "Южной" группировки с освобождением Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Текст послания распространило Минобороны РФ.

Адресатами телеграмм, в частности, стали командование и личный состав:

  • 103-го гвардейского мотострелкового полка;
  • 4-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Суворова бригады имени Георгия Победоносца;
  • 6-й мотострелковой дивизии;
  • 10-го гвардейского танкового ордена Жукова полка;
  • 72-й отдельной мотострелковой бригады;
  • 78-го мотострелкового полка.

В поздравительной телеграмме для 103-го гвардейского мотострелкового полка Белоусов подчеркнул мужество и решимость бойцов, благодаря которым им удается успешно отражать атаки противника и значительно способствовать продвижению "Южной" группировки войск.

В то же время профессиональные и решительные действия военнослужащих 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Георгия Победоносца нанесли значительные потери противнику и привели к его поражению на поле боя.

В послании для 6-й мотострелковой дивизии глава Минобороны выразил восхищение подвигами мотострелков прославленного соединения, подчеркнув, что их героические поступки навсегда останутся в летописи русского воинства.

Не менее теплые слова он высказал и в отношении верных Родине солдат 10-го гвардейского танкового ордена, которые по первому зову встали на защиту Отечества и с честью продолжают участвовать в СВО.

"В ходе специальной военной операции воины бригады выполняют боевые задачи в сложнейших условиях, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага, отбрасывая его с занимаемых рубежей", – следует из телеграммы для 72-й отдельной мотострелковой бригады.

Белоусов также обратил внимание на храбрость и самоотверженность служащих в 78-м мотострелковом полку, которые они проявляют в ожесточенных боях на Краматорско-Дружковском направлении. По его словам, бойцы мужественно сражаются с неонацистами на донецкой земле.

В завершение глава военного ведомства поблагодарил всех военнослужащих за успешное выполнение боевых задач в зоне спецоперации и преданность своему долгу. Он также выразил уверенность, что солдаты и офицеры продолжат с честью исполнять все поставленные задачи, защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность страны.

О полном освобождении Константиновки стало известно 3 июля. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, до проведения операции город был превращен в "фактически неприступный" укрепрайон.

Владимир Путин, в свою очередь, назвал военную кампанию первым этапом во взятии важного славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Глава государства также поручил представить к государственным наградам всех наиболее отличившихся бойцов.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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