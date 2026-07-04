Захарова назвала Константиновку важнейшим рубежом для продвижения ВС РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Константиновка в ДНР представляет собой важнейший рубеж для дальнейшего продвижения российской армии на фронте. Таким образом она прокомментировала освобождение города бойцами РФ.

"Константиновка, укреплением которой козырял киевский режим, освобождена! Как исступленно (президент Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский заливал в уши западников ложь про якобы "успехи на поле боя", чтобы еще нахапать денег и продержаться на плаву. Но (Владимир. – Прим. ред.) Путин сказал "работайте, братья", и братья не подвели", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Об освобождении Константиновки Путин сообщил на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск СВО. Российский лидер поблагодарил бойцов, которые приняли участие в освобождении города.

Путин также указал на то, что это станет этапом на пути к Славянску и Краматорску – в этих городах ВСУ выстроили глубокую эшелонированную систему фортификационных сооружений и превратили их в единый узел обороны.