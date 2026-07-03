Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Константиновка полностью освобождена благодаря героизму русских военных, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что до освобождения город был превращен в "фактически неприступный" укрепрайон. Бойцам, которые приняли участие в освобождении Константиновки, за героизм и успешную работу выразил благодарность Владимир Путин.

Песков добавил, что российский лидер посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание с военными. Во время совещания Путин обратил внимание на мирных жителей, находящихся в регионе, и указал на то, что для их эвакуации необходимо сделать "все возможное".

"Это (освобождение Константиновки. – Прим. ред.), по словам президента, первый, но очень важный этап во взятии важного уже славянско-краматорского узла обороны ВСУ", – подчеркнул представитель Кремля.

Путин также указал на то, что это станет этапом на пути к Славянску и Краматорску – в этих городах ВСУ выстроили глубокую эшелонированную систему фортификационных сооружений и превратили их в единый узел обороны.

"Со взятием Константиновки, я так понимаю, мы должны говорить уже не о славянско-краматорско-константиновском рубеже, а просто о славянско-краматорском рубеже, ну, имея в виду, конечно, и небольшой еще населенный пункт, тоже укрепленный, конечно, Дружковка", – добавил российский лидер.

Помимо этого, группировки "Южная" и "Центр" двигаются на запад в зоне СВО и наносят противнику поражение – например, в июне подразделения ВСУ "выбили" из шести населенных пунктов. Освобождение Константиновки, в свою очередь, является ключом к тому, чтобы освободить всю территорию Донецкой Народной Республики.

Он добавил, что в городе находится 20,5 тысячи домов, а в областном центре Сумы – чуть больше 30 тысяч, что делает эти населенные пункты "сопоставимыми величинами". Из-за этого освобождение Константиновки, которая также является крупным промышленным и транспортным узлом Донбасса, имеет стратегическое значение.

"Разумеется, как я уже говорил, всех наиболее отличившихся необходимо представить к государственным наградам. <...> Результаты отличные, просто очень хорошие", – указал Путин.

Командир штурмового подразделения Ильдар Кунакбеков, принимавший участие в освобождении Константиновки, в заключении своего доклада сказал: "Победа будет за нами". Глава государства ответил на это фразой: "Спасибо, не сомневаюсь".

Ранее сообщалось, что армия России освободила в Харьковской и Запорожской областях такие населенные пункты, как Украинское и Копани. Первое село взяли под контроль служащие группировки войск "Север", а второе отбили военные из "Востока".

