Выборы-2026: как проголосовать дистанционно

18, 19 и 20 сентября в Москве пройдут выборы депутатов Государственной думы, муниципальных депутатов района Щукино. Отдать свой голос можно будет дистанционно. Ответы на главные вопросы о данном способе голосования – в материале Москвы 24.

Как проголосовать онлайн?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дистанционное голосование на портале mos.ru будет доступно с 08:00 18 сентября до 19:59 20-го. Участвовать в нем могут москвичи старше 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в столице и полную учетную запись на mos.ru.



Учетную запись необходимо подтвердить заранее – это аналог проверки паспорта перед выдачей бюллетеня. Статус учетной записи можно проверить в личном кабинете.

При наличии полного доступа к порталу можно проголосовать из любой точки, где есть интернет, с любого устройства – смартфона, планшета, ноутбука или компьютера.

Порядок голосования

Процедура занимает всего несколько минут.

Для этого нужно войти в личный кабинет на mos.ru в указанные даты и время. Перед открытием бюллетеня на номер, привязанный к учетной записи, придет СМС с цифровым кодом. Его нужно ввести в специальное поле, и бюллетень станет доступен.

Если вместо СМС поступает звонок, брать трубку не нужно: достаточно ввести четыре последние цифры входящего номера в соответствующее поле на сайте.



Избирателю откроются два бюллетеня: для голосования за партию и за кандидата по одномандатному округу. Жители района Щукино получат также третий бюллетень – для выбора муниципальных депутатов (там можно отметить не более трех кандидатов).

В финале останется только проставить галочки и нажать кнопку "Проголосовать".

Что делать при сбое соединения?

Если это произошло до ввода кода из СМС, нужно подождать и обновить страницу: бюллетень откроется штатно.

Если сбой случился после того, как бюллетень уже загружен, а завершить голосование не получается:



не закрывать вкладку с бюллетенем;

не нажимать кнопку "Назад";

не перезагружать и не выключать устройство.

Восстановить доступ к бюллетеню в этом случае невозможно, так как голосование проходит в анонимной зоне, документ не привязан к конкретному пользователю. Единственное верное действие – обновить страницу: бюллетень перезагрузится, и избиратель сможет проголосовать заново.

Нужно регистрироваться заранее?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Голосовать онлайн можно без предварительной регистрации на выборы – все данные проверяются автоматически до начала голосования, а о результате проверки пользователей уведомляют в личном кабинете и по электронной почте.

Система ДЭГ прошла все публичные тестирования, выдержала миллионные нагрузки и неоднократные попытки взлома – ни одна из них не увенчалась успехом. Конфиденциальность гарантируют блокчейн, анонимайзер и многоуровневое шифрование.

Это безопасно?

Тайна электронного голосования гарантируется системой шифрования. Перед началом процедуры генерируется уникальная пара ключей:



ключ-шифратор;

ключ-дешифратор.

С помощью первого для каждого избирателя создается индивидуальный ключ шифрования голоса. Он уникален, поскольку формируется на основе случайных параметров конкретного устройства и действий пользователя.

Все зашифрованные голоса сохраняются в блокчейне.

Расшифровка возможна только с использованием ключа-дешифратора. Сразу после генерации он разделяется на несколько частей и передается на хранение представителям разных организаций.

Собрать ключ можно только после окончания голосования – это публичная процедура. На протяжении всего периода голосования компьютер с ключами хранится в защищенном кейсе без доступа.

После завершения голосования собранный ключ-дешифратор публикуется в блокчейне, что позволяет убедиться: все голоса расшифрованы единственным возможным способом.

Кто-то узнает, за кого я голосовал?

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Нет. Связать отданный голос с личными данными избирателя невозможно. Безопасность и анонимность обеспечивает специальный прокси-сервер (анонимайзер).



Работу сервера можно сравнить с поездкой в метро: система фиксирует пассажира при проходе через турникет, но не может отследить его дальнейший маршрут.



Даже системный администратор не имеет доступа к единым логам входа или возможности сопоставить анонимного пользователя с данными его личного кабинета. Все голоса на входе в анонимную зону перемешиваются, а ссылки на бюллетени назначаются с использованием случайных величин.

Это исключает любую возможность деанонимизации.

Система защищена от утечки промежуточных итогов голосования?

Промежуточных результатов в системе не существует. Блокчейн хранит все голоса исключительно в зашифрованном виде. Для подведения любых итогов необходим ключ расшифрования.

Кроме того, на протяжении всего периода голосования на все транзакции накладывается специальная маска (транспортное шифрование). Таким образом, голоса защищены двумя независимыми технологическими слоями вплоть до момента официального подведения итогов выборов.