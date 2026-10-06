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06 октября, 16:03

Политика

Лавров заявил, что РФ держит ухо востро из-за данных о разработке НАТО плана войны

Фото: kremlin.ru

Москва обратила внимание на сведения о разработке НАТО плана войны с Россией. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил РИА Новости.

"Мы слышим, но держим ухо востро, как у нас говорят, и, главное, занимаемся решением задач, которые поставил президент в рамках специальной военной операции – не допустить каких-либо угроз Российской Федерации со стороны наших западных соседей", – сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Лавров напомнил, что Владимир Путин дал понять, какой будет реакция Москвы при атаке на Калининградскую область или любой другой регион страны. При этом руководство Североатлантического альянса заверило РФ, что не планирует нападать.

Кроме того, любые попытки блокады российских территорий, в том числе Калининградской области, повлекут за собой ядерный ответ. Такие меры предусмотрены нормативными документами России, уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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