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ФРГ могут втянуть в вооруженный конфликт с Россией, заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер. Трансляцию вел телеканал Phoenix.

Заявление прозвучало в ходе ежегодных публичных слушаний контрольного комитета бундестага. Одновременно с этим Йегер признал, что его ведомство не наблюдает признаков того, что Россия может планировать нападение. Но добавил, что НАТО "не может позволить себе расслабиться".

При этом премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс также признал, что у Вильнюса нет данных о подготовке Россией каких-либо враждебных действий. Однако канцлер Германии Фридрих Мерц продолжает утверждать, что страна якобы угрожает европейскому порядку.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сталкивается с агрессивной политикой со стороны Европы. По его словам, сообщения о том, что страна якобы готовит некую агрессию против НАТО, не отражают реального положения дел.