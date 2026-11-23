Фото: MAX/"Минтранс России"

Первая партия моторных и немоторных тележек для вагонов поезда высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург успешно прошла предварительные испытания на заводе "Уральские локомотивы". Об этом сообщила пресс-служба ОАО "РЖД".

Там уточнили, что всего для поезда требуется 16 тележек – по две на каждый вагон. При этом половина из них будут моторными: на них установят двигатели, которые обеспечивают движение состава.

Рамы тележек изготавливают из отечественной стали с улучшенными свойствами, она сохраняет ударную вязкость при низких температурах. В рамках следующего этапа первую партию тележек передадут в сборочное производство.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что ходовые испытания первых электропоездов, которые создаются для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, начнутся в 2027 году. По его словам, три первых электропоезда уже собирают в Свердловской области.

Сейчас работа продолжается и вдоль будущей трассы, где создают производства и сервисы. Саму ВСМ премьер-министр назвал крупнейшим инфраструктурным проектом, который на данный момент реализуют.