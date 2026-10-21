РЖД начали подготовку специалистов по управлению движением на ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

РЖД запустили программу повышения квалификации для сотрудников, которым предстоит организовывать движение поездов на высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Курс рассчитан на действующих дежурных по станции, сообщили в пресс-службе компании.

Программу разработали специалисты Центра обучения НИИАС – института, который создает российскую систему управления и обеспечения безопасности движения поездов на ВСМ (РСУДП). До конца года программу должны пройти 60 сотрудников РЖД.

Обучение открыл заместитель генерального директора холдинга Михаил Глазков. Занятия проходят в группах по 10 человек и включают теорию и практику на специальном полигоне НИИАС.

Там воссоздали работу системы управления движением – вместо настоящих устройств путевой инфраструктуры используются цифровые двойники, однако сама система функционирует по принципам, предусмотренным для будущей магистрали.

Отдельный блок обучения посвящен взаимодействию дежурных с диспетчерами и машинистами, а также действиям при нештатных ситуациях. Для отработки таких случаев в институте подготовили около 600 сценариев различных нестандартных событий.

Ранее замглавы РЖД Евгений Чаркин сообщил, что на ВСМ Москва – Санкт-Петербург планируют использовать спутниковую связь, LTE и в перспективе 5G. Сейчас компания тестирует LTE и взаимодействует с операторами, а перейти на 5G рассчитывает после появления необходимых стандартов и оборудования. Базовой технологией для управления производственными процессами в РЖД считают спутниковую связь.