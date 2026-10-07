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07 октября, 15:49

Транспорт

РЖД планируют внедрить на ВСМ спутниковую связь, LTE и 5G

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург планируют задействовать спутниковую связь, а также LTE и 5G. Об этом на форуме "Цифровые решения" рассказал заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин, передает РИА Новости.

Он уточнил, что речь идет о технологической связи, необходимой для управления производственными процессами.

По его словам, сейчас компания тестирует стандарт LTE, а в дальнейшем намерена перейти на 5G, когда появятся соответствующие стандарты и оборудование. Пассажирам связь в поездах тоже важна, но на высоких скоростях традиционные методы работают хуже.

Чаркин добавил, что РЖД параллельно работает с операторами с точки зрения LTE, однако в качестве базовой технологии компания нацелена на спутниковую связь.

Ранее Чаркин рассказал, что в России уже стартовало тестирование оборудования для спутниковой связи в поездах. Уже около месяца по железной дороге курсирует вагон-лаборатория с оборудованием компании "Бюро 1440". По его словам, пока тесты идут хорошо.

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