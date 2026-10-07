В России начали тестировать спутниковую связь в поездах

Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"

В России стартовало тестирование оборудования для спутниковой связи в поездах. Об этом сообщил заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин на форуме "Цифровые решения".

По его словам, уже около месяца по железной дороге курсирует вагон-лаборатория с оборудованием компании "Бюро 1440".

"Очень отрадно, что пока тесты идут хорошо", – отметил он.

РЖД и "Бюро 1440" ранее заявляли о планах поэтапно оснастить составы дальнего следования спутниковой связью на базе низкоорбитальной группировки.

Замглавы РЖД выразил уверенность, что после развертывания инфраструктуры компания оперативно оборудует поезда и обеспечит пассажиров качественной связью.

Высокоскоростной интернет будет доступен и пассажирам поездов, курсирующих по высокоскоростным железнодорожным магистралям. По словам гендиректора РЖД Олега Белозерова, там будут применены самые новые разработки.