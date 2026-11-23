23 ноября, 20:22Культура
Ярмарка литературы non/fictio№ пройдет в Москве с 15 по 18 января
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№28 пройдет в Гостином Дворе с 15 по 18 января 2027 года. Об этом сообщается в телеграм-канале мероприятия.
Даты и площадку подтвердил организатор – компания "Экспо-Парк выставочные проекты". В заключительный день работы вход на ярмарку будет свободным.
Изначально non/fictio№28 планировали провести 3–6 декабря, однако мероприятие перенесли.
Кроме того, с 3 по 6 июня 2027 года в центре Москвы состоится XIII Книжный фестиваль "Красная площадь". Он проводится по поручению Владимира Путина.
В этом году его посетили 520 тысяч человек. Свою продукцию представили 400 издательств из 55 регионов России и Белоруссии.
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