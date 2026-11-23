Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№28 пройдет в Гостином Дворе с 15 по 18 января 2027 года. Об этом сообщается в телеграм-канале мероприятия.

Даты и площадку подтвердил организатор – компания "Экспо-Парк выставочные проекты". В заключительный день работы вход на ярмарку будет свободным.

Изначально non/fictio№28 планировали провести 3–6 декабря, однако мероприятие перенесли.

Кроме того, с 3 по 6 июня 2027 года в центре Москвы состоится XIII Книжный фестиваль "Красная площадь". Он проводится по поручению Владимира Путина.

В этом году его посетили 520 тысяч человек. Свою продукцию представили 400 издательств из 55 регионов России и Белоруссии.