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В США рабочий погиб во время ремонта канализации в частном доме: он застрял головой вниз в узком отверстии септика. Об этом сообщает WPVI.

Как рассказала супруга погибшего, мужчина пошел чинить канализацию, а затем перестал выходить на связь. Женщина позвонила хозяину дома и попросила его узнать, что произошло.

Когда владелец вернулся с работы, он обнаружил рабочего в отверстии септика – оно было немного шире его тела. Рядом оставались инструменты и принадлежности сантехника.

На место происшествия вызвали спасателей. Пожарные вытащили мужчину, но спасти его все равно не удалось. Полиция квалифицировала произошедшее как несчастный случай.

Ранее двое несовершеннолетних забрались на крышу строительного объекта в 3-м Силикатном проезде на северо-западе Москвы. В результате один из них упал в вентиляционную шахту и погиб на месте.

Прокуратура устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. Также взяты под контроль доследственная проверка и принятие процессуального решения по ее итогам.