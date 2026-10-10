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10 октября, 15:28

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Yonhap: более 30 человек пострадали при обрушении части потолка в супермаркете Южной Кореи

Более 30 человек пострадали при обрушении части потолка в супермаркете Южной Кореи

Фото: depositphotos/TakeArt

В супермаркете в городе Тэгу в Южной Корее обрушилась часть потолка. В результате легкие ранения получили 38 человек, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на местные власти.

Девять пострадавших обратились за медицинской помощью, их жизни ничто не угрожает. Инцидент произошел во время распродажи кухонной утвари для пожилых людей на втором этаже четырехэтажного здания.

Из здания эвакуировались 66 человек. Власти проводят расследование происшествия.

Ранее в Стамбуле произошло обрушение дома. Точная причина в настоящий момент уточняется. При этом уже известно, что два этажа здания были возведены нелегально.

В настоящее время поисково-спасательные работы на месте завершены. В результате обрушения погибли пять человек.

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