Рабочий погиб в Красноярске при обрушении строительных лесов

Фото: MAX/"МЧС Красноярского края"

Один человек погиб, еще один получил травмы при падении строительных лесов в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по краю.

Сигнал о рухнувших конструкциях поступил 9 октября. К месту ЧП были направлены силы и средства краевых спасателей и МЧС России.

"Под завалами находились два человека", – говорится в сообщении.

Одного пострадавшего спасли, однако второй мужчина погиб. К ликвидации последствий происшествия привлекались 15 человек и 3 единицы техники.

Ранее рабочий погиб при опрокидывании автокрана на строительной площадке в Троицке. Прокуратура Москвы взяла под контроль установление обстоятельств случившегося, ход и итоги процессуальной проверки.

