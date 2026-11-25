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Просмотр фильмов ужасов в лесу после наступления темноты может обернуться не только сильным испугом, но и проблемами со здоровьем. Участникам такого развлечения грозят обострение хронических заболеваний, мышечные спазмы и снижение концентрации внимания. Об этом ТАСС рассказала кандидат психологических наук, заведующая кафедрой коррекционной психологии и педагогики Северо-Кавказского федерального университета Наталья Борозинец.

По словам специалиста, реакция на подобный стресс зависит от состояния здоровья и особенностей нервной системы. У людей с определенной предрасположенностью сильное эмоциональное напряжение может спровоцировать развитие расстройства. При продолжительном воздействии также возможны неприятные ощущения из-за мышечных спазмов и восстановления гормонального баланса.

Последствия могут проявиться и после просмотра фильма. В частности, временное снижение внимания и замедление реакции способны повлиять на управление автомобилем и выполнение других задач, требующих точности.

Тренд на ночные просмотры хорроров в лесу появился в 2026 году. Компании друзей отправляются подальше от города, чтобы смотреть фильмы ужасов в темноте. По мнению Борозинец, отсутствие привычного ощущения безопасности и удаленность от цивилизации усиливают эмоциональное воздействие происходящего на экране.

При этом люди по-разному реагируют на стрессовые ситуации. Одни после выброса адреналина чувствуют прилив сил и становятся более собранными, другие, напротив, замыкаются в себе и теряют концентрацию.

Эксперт объяснила, что страх запускает естественную защитную реакцию организма. Выброс адреналина подготавливает мышцы и системы организма к активным действиям – бегству или нападению. Когда опасность минует, наступает расслабление, которое может сопровождаться чувством психологического и физического облегчения.

Ранее в соцсетях появился тренд на странные и пугающие ИИ-видео. Ленты заполонили тревожные ролики-инструкции, как вести себя в самых разных ситуациях: если случился блэкаут, закончилась вся вода и так далее. При этом пользователи жалуются, что такие видео только усиливают тревожность и провоцируют навязчивые мысли о конце света.