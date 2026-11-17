В соцсетях появился тренд на странные и пугающие ИИ-видео. Ленты заполонили тревожные ролики-инструкции, как вести себя в самых разных ситуациях: если случился блэкаут, закончилась вся вода и так далее. При этом пользователи жалуются, что такие видео только усиливают тревожность и провоцируют навязчивые мысли о конце света. Подробнее – в материале Москвы 24.

Сигнал тревоги

Соцсети породили новый вид цифрового фольклора – тревожные ИИ-ролики, которые выглядят как раскадровки к несуществующему фильму-катастрофе. На экране угловатые, безэмоциональные персонажи с заученными движениями перемещаются по серым пространствам.

Цвет здесь используется только как сигнал тревоги – агрессивный красный проступает на холодном фоне, чтобы подсветить угрозу. Например, поврежденный объект, разрушенную конструкцию или надвигающуюся опасность.

Но главным магнитом зрительского внимания выступает звук. Спокойный мужской голос методично зачитывает правила выживания. Как только на экране случается что-то по-настоящему "страшное", музыка резко становится нагнетающей, а интонация диктора – максимально серьезной.



текст из ролика Если блэкаут объявили по всей области, а вы на даче, не уезжайте в город, как все соседи. Ведь сами того не зная, вы уже в самом надежном месте. В городе без света нет ни воды, ни лифта, ни отопления. Здесь же колодец, дрова и печь.

Рассказывают пользователям и о том, как действовать, если свет, связь и деньги больше недоступны.

"Ты Артемий, тебе 24. Живешь один на 41-м этаже небоскреба. Через два дня в доме начнут ломать двери, одну за другой, снизу вверх. Рано или поздно дойдут до твоей. Без десяти двенадцать свет гаснет. Лифт замирает, а на телефоне нет сети. Из окна город черный, только горят витрины, а вокруг них мечутся тени с тележками. Внизу стоят люди и все хотят в магазин. Первая мысль – бежать с ними, но делать так точно не стоит", – говорится в видео.

Некоторые ролики превращаются в многосерийные проекты, которые удерживают внимание аудитории на протяжении нескольких выпусков. Более того, существуют сюжеты, которые очень далеки от реальности, но привлекают не меньше внимания, чем остальные. Один из самых популярных форматов – хоррор – о том, как спастись при зомби-апокалипсисе.

При этом пользователи по-разному реагируют на такой контент. Половина, например, уверяют, что советы полезные и действительно могут помочь в экстренных ситуациях.

"Не знаю, к чему меня готовят эти видео, но я готова", "что бы в мире ни происходило, я уже с этими видео буду знать, что делать", – отметили комментаторы.

Некоторые зрители относятся к подобному контенту с иронией, воспринимая его не как руководство к действию, а скорее как детскую пугалку. Однако есть и те, кто считает, что такие видео сильно давят на психику: подобный контент заставляет постоянно ждать беду и переживать о будущем, даже если раньше у человека не было для этого никаких причин.

"Меня беспокоит, что такие ролики стали популярны, что-то здесь не так", "помогите, мне от этих рекомендаций страшно спать", – поделились переживаниями пользователи.

"Заземляющий" контент?

Как объяснила Москве 24 психолог Екатерина Трофимова, соответствующие ролики порождают тревожные времена. По ее словам, на данный момент внутреннее напряжение у некоторых действительно повышено. Все чаще к специалистам обращаются при панических атаках и других симптомах, свидетельствующих о том, что психика не справляется со стрессом.

При этом в тренде есть определенный парадокс. С одной стороны, просмотр такого контента может нести позитивную составляющую, заявила психолог.





Екатерина Трофимова психолог Ролики, в которых рассказывают, как очистить воду или правильно вести себя в ситуации катастрофы, дают зрителю конкретные навыки. Такая ясность как бы снижает тревогу. Зритель говорит себе: "Если смогу справиться с такими страшными ситуациями, как отсутствие воды или нашествие зомби, то как будто бы с бытовыми проблемами тоже получится совладать".

С другой стороны, в подобных видео присутствует сильная драматизация, необходимая авторам для удержания внимания. То есть различные пугающие приемы могут подпитывать внутреннее беспокойство.

Кроме того, если пользователь посмотрел один-два видео, лента начинает подкидывать аналогичные, тем самым образуется целая лавина подобного контента.

"В результате количество тревоги поднимается. Человек начинает ощущать себя в потоке непрерывного ужаса, где воображаемые проблемы обрушиваются одна за другой. При этом для людей с более крепкой психикой обилие преувеличений превращает видео в несерьезный контент, похожий на фильм ужасов, которому сложно верить", – рассказала специалист.

По мнению Трофимовой, основные потребители такого контента – зумеры и подрастающее поколение альфа. Их главная особенность – формирование и взросление в эпоху виртуального мира. У этой группы очень мало практических навыков, которые позволяют чувствовать себя уверенно, быть в контакте с реальностью, природой или бытовыми задачами.

"Эти поколения оказались максимально ограждены от повседневных трудностей, поэтому среди них много людей, совершенно беспомощных в быту. Для таких подобные видео – это способ заглянуть в ту самую зону неопределенности, где они ничего не знают и не умеют. Им действительно интересно, как разжечь костер в лесу, где спрятаться или как выжить в сложной ситуации", – предостерегла эксперт.

При этом возникает двойственная ситуация: казалось бы, такой контент должен "заземлять" молодежь, соединять их высокие интеллектуальные способности с полезными бытовыми умениями, необходимыми для выживания. Но драматическая составляющая все портит и снова уводит от жизни, заверила психолог.

"Дети готовятся к зомби-апокалипсису, но совершенно не готовы заботиться друг о друге, убирать дом или ухаживать за растениями. Именно эти простые вещи по-настоящему "заземляют". Проблема в том, что рутину – заботу, уборку, готовку – очень сложно подать так же зрелищно и драматично, как конец света", – уточнила она.

В итоге вместо полезных навыков и связи с реальностью мы получаем очередной вариант отрыва от нее и новый вид пугалок, объяснила Трофимова.

Удерживающий "хук"

При этом ИИ-специалист, видеомаркетолог Винер Хафизов подчеркнул, что в вопросе популярности такого контента следует учитывать текущий исторический контекст. В первую очередь это непредсказуемость мировых событий, которые происходят буквально как фильмах.





Винер Хафизов ИИ-специалист, видеомаркетолог Многие смотрят подобные ролики, считая это необходимым для информационной готовности. Таким пользователям важно хотя бы знать, как действовать в случае такого события. Как итог: зрители пересматривают и пересылают видео, а алгоритмы соцсетей воспринимают это как сигнал популярности. Площадка начинает продвигать автора и дает видео дополнительные охваты, запуская цепную реакцию распространения.

По словам специалиста, сценарная история подобных роликов всегда строится на трех составляющих: хуке (крючке), содержании и концовке. Для того чтобы ролик зацепил, в самом начале делается хук. Если зритель остался смотреть видео дальше, значит, он сработал. Самыми эффективными в этой нише являются пугающие элементы на тему апокалипсиса, так как они затрагивают базовый инстинкт – вопрос выживания.

"Далее следует само содержание, которое должно быть увлекательным. Внимание удерживается за счет конкретных сценарных ходов: например, "вода закончилась", "три способа очистить жидкость" или "пять ошибок, которые можно совершить". Пользователь понимает, что ему нужно посмотреть все, чтобы быть готовым, и ждет перечисления всех пунктов до конца", – подчеркнул он.

Важную роль играет и сам формат – подобные ролики часто представляют собой анимацию. Люди с детства любят мультфильмы, и за счет движущейся графики удержание внимания значительно увеличивается.





Винер Хафизов ИИ-специалист, видеомаркетолог В конце таких видео часто нет нормального завершения. Раньше в фильмах или передачах всегда был какой-то итог или вывод. Однако сейчас ролик просто резко обрывается на полуслове, как только автор дал полезную информацию. Это хитрый ход: если зритель поймет, что видео закончилось, он спокойно пролистает ленту дальше. А когда концовки нет, человек не понимает: то ли ролик завис, то ли что-то пошло не так.

То есть человек по инерции перематывает назад, чтобы посмотреть, что там было или просто пересматривает видео целиком. Для алгоритмов соцсети это выглядит так, будто человек посмотрел ролик дважды, видео получает больше просмотров.

Однако подобные тренды недолговечны и обычно длятся от двух недель до полутора месяцев, после чего идут на спад. Исключением может стать только новое шокирующее событие, которое временно возродит интерес к теме, заключил он.