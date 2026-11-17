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Оборонные компании возводят более 22 заводов, чтобы увеличить производство американских вооружений, в том числе систем противовоздушной обороны Patriot и THAAD, а также крылатых ракет Tomahawk. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в ходе выступления на приеме в Маниле с участием лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

По словам главы Белого дома, заказчикам американских вооружений приходится "слишком долго ждать" поставок. Новые мощности рассчитаны на выпуск Patriot, THAAD, Tomahawk "и всего остального", добавил он.

Ранее Трамп указал, что Соединенные Штаты обладают большими запасами боеприпасов и увеличивают их производство рекордными темпами. Он уточнил, что нынешние объемы производства превышают все прошлые показатели.

До этого американский Госдеп одобрил возможную поставку Саудовской Аравии высокоточных авиационных боеприпасов увеличенной дальности JDAM-ER и сопутствующего оборудования на сумму около 5 миллиардов долларов. Утверждалось, что Эр-Рияд запросил более 10 тысяч авиабомб.

