Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Полузащитник Алексей Миранчук выйдет с первых минут на товарищеский матч со сборной Венесуэлы и будет капитаном российской сборной, сообщила пресс-служба национальной команды.

Игра пройдет в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Матч состоится 17 ноября и будет посвящен памяти нападающего Никиты Симоняна, а также победе советской команды на Олимпийских играх 1956 года. В этот день российские футболисты выйдут на поле в специальной ретроформе, стилизованной под форму сборной СССР 1950–1960-х годов.

Перед началом товарищеского матча состоится церемония, в рамках которой бывшие главные тренеры сборной России Олег Романцев и Валерий Газзаев нанесут символический стартовый удар. Затем им вручат удостоверения и нагрудные знаки заслуженных мастеров спорта. Награждение проведут генсек РФС Максим Митрофанов и министр спорта Михаил Дегтярев.

