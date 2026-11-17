Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователям не стоит бояться сбоев в работе сервисов. Об этом Москве 24 рассказал IT-эксперт Павел Мясоедов, комментируя неполадки 17 ноября.

В этот день россияне сначала жаловались на проблемы в работе Google. Они указывали на долгую загрузку и сбои в работе браузера Google Chrome. Позднее неполадки произошли в работе Timeweb – одного из крупнейших хостинг-провайдеров в России. Сбой был связан с сетевым оборудованием, компания уже устранила проблему.

Мясоедов отметил, что количество атак растет в связи с развитием искусственного интеллекта. Действия злоумышленников против России в настоящее время в меньшей степени связаны с новым инструментарием, нежели во всем мире. Однако однажды этот тренд до страны дойдет, поэтому нужно готовиться, уточнил он.





Павел Мясоедов IT-эксперт Обычным людям бояться не надо. Большинство падений крупных систем связано либо с перегрузкой, теми самыми DDoS, либо с проникновением. Но в последних инцидентах даже при взломе злоумышленникам не удавалось дотянуться до баз с полноценными персональными данными.

По его словам, никакого цифрового апокалипсиса не было и быть не может, так как IT-ландшафты изолированы. Системы не проинтегрированы полностью и не могут все стать жертвой одной группы злоумышленников единомоментно.





Павел Мясоедов IT-эксперт Никакой взаимосвязи между этими сбоями я не вижу. Разве что различные хакерские группы невольно, даже неорганизованно, могут синхронизировать свои действия под общий хайп. Чтобы вывести систему из строя полноценно, нужно проникнуть внутрь.

Сбои обычно короткие и не приводят к серьезному ущербу: элементы потом поднимаются из бекапов (резервных копий файлов, хранящихся отдельно от оригиналов. – Прим. ред.). Поэтому качество работы инфраструктурного провайдера определяется тем, как быстро он восстанавливается, подчеркнул Мясоедов.





Павел Мясоедов IT-эксперт Для реального вывода из строя нужно взломать систему, выгрузить данные, удалить код, иногда внедрить вирус-шифровальщик и требовать выкуп. Любое действие хакера так или иначе сопряжено с монетизацией. В конкретных инцидентах причины всегда разные.

Эксперт напомнил об инциденте с аэропортами в США. С его слов, это имело одни и те же признаки атаки, но по косвенным сигналам и скорости восстановления это абсолютно разные вещи.

По словам Мясоедова, в настоящее время количество атак растет. С появлением искусственного интеллекта они учащаются, и все компании используют этот же инструментарий для борьбы. С цифровым апокалипсисом это никак не связано, заключил специалист.

Ранее сбои возникли в работе сервисов Microsoft. О проблемах заявили пользователи из 74 стран и территорий. Вице-президент компании Чарльз Ламанна уточнил, что неполадки не были связаны с хакерской атакой или иным внешним вмешательством. Позднее Microsoft восстановила работу своих сервисов.