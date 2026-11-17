Фото: depositphotos/minervastock

Открытие магазина на первом этаже многоквартирного дома не требует отдельного согласия всех собственников квартир, если помещение законно оформлено как нежилое. Об этом сообщил член комитета Совета Федерации по региональной политике Олег Голов в своем телеграм-канале.

"Отдельное согласие всех собственников квартир на само открытие магазина не требуется", – написал он, добавив, что владелец помещения и торговая организация по-прежнему отвечают перед жителями.

Магазин должен соблюдать санитарные нормы. Холодильники и другое оборудование, а также вентиляция не должны создавать недопустимый шум или вибрацию и ухудшать условия проживания в квартирах. Погрузку и разгрузку товаров следует организовать правильно: санитарные правила не допускают такие операции со стороны двора, если рядом расположены входы в жилые помещения.

К обязанностям торговой точки он отнес поддержание порядка и чистоты – вывоз отходов, уход за прилегающей территорией, недопущение грызунов и насекомых. Пользоваться общим имуществом дома без законных оснований магазин не вправе, добавил Голов.

По его словам, монтаж дополнительного оборудования, обустройство входных групп, изменение фасада и использование придомовой территории должны соответствовать требованиям закона. Когда работы касаются общего имущества, в установленных законом случаях нужно решение общего собрания собственников, а если общее имущество уменьшается, необходимо согласие всех собственников, подчеркнул он.

При нарушении прав жильцов первым шагом Голов назвал письменную претензию руководителям магазина или управляющей компании сети. С жалобами на шум, запахи, вентиляцию, санитарное состояние и разгрузку товаров можно обращаться в Роспотребнадзор.

Нарушения при переустройстве помещения или пользовании общим имуществом дома – повод обратиться в Государственную жилищную инспекцию. В администрацию муниципалитета стоит идти по вопросам незаконного использования придомовой территории, размещения конструкций и нарушения правил благоустройства.

Если нарушения не устраняются, а надзорные органы не помогают, жильцы вправе обратиться в прокуратуру, написал Голов.

Ранее сообщалось, что москвичи могут пожаловаться на нарушения правил разгрузки товаров в ночное время в МАДИ. За 8 месяцев 2026 года инспекторы зафиксировали 46 таких случаев.

Горожане могут обратиться в инспекцию, если им мешают шум от погрузочно-разгрузочных работ, включенные двигатели или свет фар. Сообщить о нарушении также можно, если магазин находится на первом этаже жилого дома.