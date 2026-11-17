Фото: телеграм-канал Baza

Сооснователь Telegram Николай Дуров впервые вступил в брак. Его избранницей стала 34-летняя Александра из Челябинска, специализирующаяся на Китае и международной геополитике, сообщает канал Baza в МАХ.

По данным СМИ, 45-летний программист зарегистрировал отношения с возлюбленной в российском генконсульстве в Дубае. Также сообщается, что пара воспитывает общего сына.

Александра получила филологическое образование, как и младший брат Николая Павел (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Она владеет китайским и английским языками, изучает французский и испанский. Ранее работала ассистентом-переводчиком генерального консула России в Шанхае.

Во время учебы в Челябинском государственном университете Александра выступала на международной научной конференции в Шанхае. Ее доклад был посвящен соперничеству России, Китая и США в Центральной Азии и геополитическим интересам этих стран в регионе.

Николай известен прежде всего как математик и программист. Он разработал протокол MTProto, который лежит в основе технической работы Telegram. Дуров трижды выигрывал золотые медали Международной математической олимпиады и дважды становился чемпионом мира по программированию.

Тем временем вокруг брата Николая продолжают появляться различные слухи. Не так давно в Сети появились фото Павла с якобы новой спутницей по имени Алекса на Хеллоуин-вечеринке в Дубае. Миллиардер посетил мероприятие в костюме гладиатора.

Позднее Дуров опроверг эти домыслы, уточнив, что девушка не является его спутницей, а просто одной из гостей, подошедших сделать совместное фото.