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Прохождение аттестации по профессиональной гигиенической подготовке для работников станет бесплатным. Об этом на пленарном заседании Госдумы сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Речь идет о законопроекте, который позволит работникам самостоятельно проходить профессиональную гигиеническую подготовку с последующей электронной оценкой ее результатов. Госдума уже приняла его в первом чтении.

По словам Поповой, порядок аттестации еще предстоит определить. Тем не менее предполагается полностью бесплатное прохождение в электронном формате. Никаких дополнительных затрат на это не потребуется.

"Если человек допустил грубое нарушение, тем более с ущербом для здоровья, он должен еще раз пройти аттестацию, чтобы подтвердить свое знание о тех требованиях, которые не допустят возникновения тех или иных рисков для здоровья", – пояснила глава Роспотребнадзора.

Ранее в Роскачестве рассказывали, что отсутствие форменной одежды и обилие украшений у сотрудников бара могут свидетельствовать о несоблюдении санитарных требований. Каждый работник заведения обязан иметь действующую медицинскую книжку с пройденным медосмотром и гигиенической аттестацией. При признаках инфекций или кожных заболеваний работника необходимо отстранить от смены.

