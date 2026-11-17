Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/offi_hanna

Певица Ханна вместе с семьей приютила собаку по кличке Рич. О появлении нового питомца артистка рассказала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

По словам исполнительницы, она давно хотела завести собаку, а за последние полгода смогла убедить в этом супруга, продюсера Павла Курьянова (Пашу). Семья объяснила решение взять животное из приюта желанием подарить дом тому, кому сложнее найти хозяев. Почти месяц супруги ездили по приютам, передержкам и выставкам, пока случайно не встретили Рича.

"Знакомьтесь, наш Рич. Он был в приюте, а теперь у него есть свой дом, своя семья и бесконечное количество любви", – написала Ханна.

Она также добавила, что дочери давно мечтали о питомце и вместе с ней отправились забирать собаку.

В некоторых случаях завести долгожданного питомца может быть сложнее, чем кажется. К примеру, жительница США Гейла Томпсон смогла исполнить свою мечту о домашней свинье только после развода с мужем, который категорически возражал против такого животного. Теперь свинка по кличке Дейзи живет в доме, пользуется лотком и гуляет на поводке.