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Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении ряда административных штрафов, в том числе за дискредитацию Вооруженных сил России и распространение экстремистских материалов.

Поправки затронут 29 статей КоАП РФ. В пояснительной записке индексацию штрафов объясняют задачей сделать наказание адекватным экономической ситуации в стране.

Ожидается, что штраф за дискредитацию ВС РФ для граждан составит 35–50 тысяч рублей вместо нынешних 30–50 тысяч рублей. Для должностных лиц предлагается диапазон от 200 до 370 тысяч рублей (сейчас 100–200 тысяч рублей), а для юрлиц – от 600 тысяч до 1 миллиона рублей (сейчас – от 300 до 500 тысяч рублей).

За массовое производство, распространение и хранение экстремистских материалов гражданам может грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей, тогда как сейчас он составляет от 1 до 3 тысяч рублей. Должностным лицам предлагается штраф от 100 до 200 тысяч рублей вместо 2–5 тысяч, а юридическим лицам – от 800 тысяч до 2 миллионов рублей (сейчас – от 100 тысяч до 1 миллиона рублей).

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об ужесточении ответственности за незаконное предпринимательство, мошенничество и другие преступления экономической направленности. Например, за незаконное предпринимательство без лицензии, регистрации или аккредитации грозит штраф от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Если нарушение совершено организованной группой, сумма увеличится с 100–500 тысяч до 0,5–2,5 миллиона рублей.

