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Госдума на заседании приняла в первом чтении законопроект, который поднимает предельный возраст военной службы для женщин с 45 до 50 лет.

Документ меняет и условия пребывания в запасе. Для женщин-офицеров предельный возраст предлагается увеличить с 50 до 55 лет, для женщин с иным воинским званием – с 45 до 50 лет.

Указаны и переходные положения для тех, кто подписал новый контракт до вступления закона в силу. Если прежний предельный возраст на тот момент еще не был достигнут, военнослужащая вправе уволиться по достижении прежнего предела.

Тем, кто уже дошел до этой границы и заключил новый контракт до указанной даты, дается право уволиться по возрасту в любое время.

Ранее Госдума приняла закон, уточняющий порядок жилищного обеспечения военнослужащих и членов их семей. Документ закрепляет единую учетную норму площади жилого помещения, по которой военнослужащего признают нуждающимся, – 15 квадратных метров на человека.