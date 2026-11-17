Фото: MAX/"Столичный СК"

Чертановский суд Москвы заключил под стражу 21-летнюю Елизавету Кириченко, которая обвиняется в покушении на бывшего пресс-секретаря экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, политолога Сергея Заворотного. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Злоумышленница заключена под стражу на 1 месяц и 28 дней, то есть до 13 января.

Покушение на Заворотного было совершено 13 ноября на Кировоградской улице в Москве. Политолог находился за рулем автомобиля Toyota, который взорвался. По предварительным данным, под сиденьем было заложено взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

По словам очевидцев, в результате взрыва Заворотный вылетел сквозь лобовое стекло. Политолог был госпитализирован, его состояние признали критическим. Он пережил четыре хирургические операции. У него диагностированы повреждение головного мозга, а также переломы ребер и ноги. Кроме того, ему ампутировали левую руку.

СК России квалифицировал инцидент как покушение на убийство, совершенное организованной группой общеопасным способом, и возбудил уголовное дело. Спустя несколько дней была задержана россиянка, причастная к подрыву, которая действовала по заданию украинских спецслужб.

По словам задержанной, она не знала о готовящемся взрыве автомобиля. Злоумышленница по указанию кураторов откопала пакет со взрывным устройством, при этом соучастники уверяли ее, что это GPS-трекер. Привезя устройство в Москву, она прикрепила его к днищу автомобиля Заворотного, позже взрывное устройство привели в действие дистанционно.