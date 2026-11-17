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Хостинг-провайдер Timeweb устранил проблему, которая была связана с сетевым оборудованием. Об этом компания сообщила в телеграм-канале.

Там уточнили, что инженеры продолжают восстанавливать оставшиеся сервисы.

Timeweb является крупнейшим российским хостинг-провайдером и облачной платформой, которая работает с 2006 года. Компания предоставляет ИТ-инфраструктуру для размещения сайтов, веб-приложений и бизнеса любого масштаба.

О сбое в работе Timeweb стало известно 17 ноября. По состоянию на 14:09 поступило 4,2 тысячи жалоб, а за сутки – 4,3 тысячи. Жалобы пользователей из России касались, в частности, проблем в работе личного кабинета и сайтов.

Помимо этого, сообщалось о сбоях в работе отдельной облачной платформы Timeweb Cloud. По состоянию на 14:12 в течение суток зафиксировано более 1,1 тысячи жалоб, при этом около 1 тысячи – за последний час. Неполадки в основном фиксировались в Санкт-Петербурге (8%), Москве (7%) и Московской области (4%).