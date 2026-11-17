Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/elina_diwani

Бывшая возлюбленная борца и певца Торнике Квитатиани по имени Элина утверждает, что на протяжении семи лет сама содержит дочь, отцом которой является артист, и обвинила певца в неуплате алиментов и угрозах. Об этом девушка рассказала в видео, опубликованном в соцсетях.

Изначально имя отца она не называла. Публично заговорить, по ее словам, она решилась, чтобы обезопасить себя. До этого, как утверждает Элина, со стороны артиста поступали угрозы опубликовать ее откровенные фотографии.

Девушка утверждает, что после подачи иска об алиментах ее адвокат предупредил: если она будет озвучивать имя отца ребенка или говорить о нем плохо, то и ей, и дочери закроют выезд из страны. Сейчас Элина вместе с дочерью живет в США, и при возвращении в Россию уехать обратно, по ее словам, они уже не смогут.

Элина также рассказала, что юрист певца сообщил ей, что все деньги идут концертному директору, сам артист не зарабатывает, а платить он будет по суду минимум. Кроме того, по ее словам, вопросы о выезде ребенка за границу, выборе школы и кружков теперь будет решать отец – только потому, что он платит 10 тысяч рублей в месяц.

На алименты она подала, когда дочь пошла в школу: девушка считает, что мужчина должен нести финансовую ответственность, особенно если у него есть деньги. За все время, упрекнула она, отец не написал ребенку даже сообщения на день рождения. В итоге они вернулись в Америку, где и проживают.

"Человек гнилой и низкий. Я не дам ему портить жизнь ребенку, но молчать я тоже больше не буду", – заявила она.

От интервью девушка отказалась. Громких разбирательств и, по ее словам, грязи она не хочет.

Мать певца Лали Нодариевна в разговоре с Super опровергла эту информацию. Она рассказала корреспонденту, что у нее действительно есть внучка, с которой она поддерживает связь, однако есть и вторая – от дочери Тамары, младшей сестры Квитатиани. О ком именно идет речь, женщина не уточнила.

Кроме того, в сентябре 2026 года Квитатиани женился на возлюбленной, которая младше него на 13 лет.

Ранее адвокат актрисы Ольги Зуевой, бывшей жены Данилы Козловского, Елена Смирнова заявила, что Козловский не уплачивает алименты экс-супруге на содержание их шестилетней дочери Оды Валентины. По словам юриста, актер не переводит средства на содержание ребенка.

Сама Зуева заявила, что деньги не поступают с 4 июня. Актриса также дала понять, что у Козловского нет желания видеться с ребенком.

