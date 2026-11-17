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Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту открыто по одному пути, сообщила пресс-служба Минтранса России.

"На втором участке продолжаются восстановительные работы", – уточнили в министерстве.

Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" подтвердил информацию об открытии движения поездов по одному пути Крымского моста. Составы из Керчи отправятся по расписанию.

Железнодорожное и автомобильное движение по Крымскому мосту приостановили после украинских атак по сооружению. Мост получил повреждения, люди не пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте. Кроме того, на сухопутном маршруте в Крым через Херсонщину вместе с Минобороны и силовыми ведомствами усилят меры безопасности.