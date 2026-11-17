Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Два человека погибли в результате атаки БПЛА в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в мессенджере MAX.

Он пообещал, что родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

"Скорблю вместе с родными и близкими", – говорится в его обращении.

Жителей Крыма призвали сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации.

16 ноября Вооруженные силы Украины атаковали Крымский мост. В результате никто не пострадал. Однако на фоне атаки движение по автомобильной части Крымского моста было временно приостановлено.

В Кремле оценили повреждения инфраструктуры Крымского моста как незначительные. Вице-премьер России Марат Хуснуллин уточнил, что пассажирский транспорт и автомобили продолжат движение по мосту. В свою очередь, Аксенов заявил, что для восстановления конструкции есть все необходимые ресурсы.

Спустя время движение по автомобильной части Крымского моста запустили в реверсивном режиме. После завершения восстановительных работ движение планировали возобновить в полном объеме. Однако позднее автомобилистам вновь запретили проезд по мосту.

В ночь на 17 ноября ВСУ повторно нанесли удар по Крымскому мосту. Аксенов призывал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок в направлении переправы.

