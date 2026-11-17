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На Земле через несколько дней могут возникнуть возмущения магнитного поля и слабые магнитные бури. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в телеграм-канале.

По данным лаборатории, на Солнце снова начало увеличиваться число слабых вспышек, несмотря на прогноз. При этом там уточнили, что рост пока умеренный и на Землю не влияет.

"Надо смотреть, что будет на горизонте 2–3 дней. Геомагнитная активность к вечеру по прогнозу может выйти из зеленой зоны", – говорится в сообщении.

Ожидаемое геомагнитное воздействие относится скорее к слабым, поэтому может пройти совсем без последствий, несмотря на показатели математических моделей – по их данным, суммарная вероятность бурь и возмущений очень высокая и составляет около 90%.

В ИКИ РАН добавили, что во вторник, 17 ноября, Земля может войти в возмущенный поток солнечного ветра, который связан с корональной дырой. В настоящий момент эта дыра наблюдается на Солнце.

Однако скорость солнечного ветра растет настолько незначительно, что это может быть не связано с ней. Более сильный рост ожидается вечером, заключили ученые.

Ранее сообщалось, что Солнце, вероятно, вступило в период затишья, который может продлиться месяц и более. В воскресенье, 15 ноября, на Звезде зарегистрировали четыре слабые вспышки, а утром в понедельник, 16-го числа, – еще одну.

Ситуация на обратной стороне Солнца остается неизвестной из-за отсутствия средств наблюдения за этой областью. Однако специалисты предполагают, что там, скорее всего, также сохраняется затишье.