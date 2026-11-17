Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Предприниматели смогут приобрести коммерческую недвижимость в Тверском районе столицы рядом со станциями метро "Савеловская" и "Пушкинская". О старте торгов сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает портал мэра и правительства города.

Площадь объектов составляет от 80,1 до 155,5 квадратного метра. Девять помещений находятся в нежилом здании на Новослободской улице, доме 54, строении 1. Они расположены на втором, третьем и четвертом этажах. Еще один объект расположен в подвале жилого дома по адресу Старопименовский переулок, дом 16.

Помещения могут подойти для офисов, творческих студий, мастерских и предприятий сферы услуг. Продавцом выступает департамент городского имущества Москвы.

Прием заявок на участие в аукционах завершится с 23 по 30 ноября в зависимости от выбранного лота. Торги проведут с 1 по 8 декабря на электронной площадке "Росэлторг". Для участия претендентам потребуются регистрация на платформе и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее на торги выставили семь нежилых объектов в Зеленограде. Они расположены в корпусах 2038, 2044, 349, 829, 1015 и 706. Помещения имеют свободное назначение, их площадь варьируется от 33,3 до 415,3 квадратного метра.