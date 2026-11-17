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Папа Римский Лев XIV получил удар по лицу во время поездки к собравшимся верующим в перуанской столице. Один из паломников бросил в него четки и попал в глаз, сообщает радиостанция RPP.

Инцидент произошел в Лиме, когда глава Католической церкви проезжал на автомобиле мимо толпы. Один из присутствующих бросил четки в сторону понтифика.

После попадания Лев XIV схватился за лицо и начал вытирать глаза.

Ранее в Перу произошел еще один инцидент, связанный с визитом понтифика. В городе Пиментель при обрушении арки, возводившейся к приезду Папы Римского, погиб рабочий. Конструкцию устанавливали в районе Эль-Сантуарио, чтобы обустроить проход к святилищу Богоматери Мира.