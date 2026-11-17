Фото: MAX/"Минобороны России"

Средства ПВО министерства обороны России уничтожили еще 20 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

С учетом последнего сообщения общее число сбитых с вечера 16 ноября БПЛА достигло 232.

На фоне атаки ограничения на прием и выпуск самолетов сохраняются во Внуково, Домодедово и Жуковском. Шереметьево остается единственным аэропортом столичного региона, который работает без ограничений.