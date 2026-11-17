Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны перехватили еще 23 БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы. Об уничтожении воздушных целей сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал мэр столицы.

Общее количество сбитых беспилотников с вечера 16 ноября достигло 180. Ранее Собянин информировал о перехвате 157 аппаратов.

Из-за угрозы безопасности полетов ограничения сохраняются во Внуково, Домодедово и Жуковском. В аэропорту Шереметьево ранее разрешили возобновить прием и отправку самолетов.