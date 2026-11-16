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Основные темы трехсторонней встречи Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина уже согласованы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Основные темы – да. Мы не будем забегать вперед. Что-то будет импровизироваться по ходу", – сказал представитель Кремля.

Песков также сообщил, что часть трехсторонней встречи будет открытой для представителей СМИ.

Кроме того, он рассказал о подготовке отдельной встречи Путина и Трампа на полях саммита АТЭС в Китае. По словам пресс-секретаря, ее проведение зависит от графиков лидеров – необходимо его согласовать.

Москва предпочла бы, чтобы переговоры президентов России и США прошли в отдельном формате и продлились не менее часа. При этом возможен и другой вариант – краткая беседа на полях саммита в уединенной обстановке. Точного времени встречи пока нет, отметил Песков.

Саммит стран АТЭС пройдет с 18 по 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Песков сообщал, что Путин встретится с лидерами США и КНР 19 ноября.

Также ранее Трамп заявил, что намерен обсудить с Путиным и Си Цзиньпином ядерное разоружение и ситуацию вокруг Ирана. При этом американский лидер также включил в повестку переговоров конфликт на Украине, назвав его своей "любимой темой".

